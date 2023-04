La spinta di 2.000 tifosi e la carta Camara: dal Ramadan ai gol pesanti, l'ivoriano è pronto

Buone notizie per Fabio Pecchia in vista di Modena. Per il derby il tecnico può contare sulla spinta di 2.000 tifosi che hanno letteralmente polverizzato i biglietti disponibili per il Settore Ospiti per quello che sarà un vero e proprio esodo. Oltre che sulla spinta dei tifosi, l'allenatore può contare anche su due rientri importanti: tornano a disposizione il capitano Gigi Buffon e il centrocampista Adrian Bernabé. Lo spagnolo ha scontato il turno di squalifica e, dopo il riposo forzato contro il Cittadella, si prepara a prendersi la sua porzione di campo nella mediana crociata assieme a Estevez e Juric. Camara, eroe di Pasquetta, dovrebbe vedersela con uno tra Zanimacchia e Benedyczak per ricoprire un posto sull'esterno, lasciando a Vazquez - con molte probabilità - l'onore e l'onere di agire da attaccante di raccordo, ruolo nel quale el Mudo si sente sempre più a suo agio.

A proposito di Camara, i numeri del francese sono straordinari. Il gol di lunedì è il terzo in campionato, il secondo al Cittadella, il quarto in stagione se si conta anche quello in Coppa Italia rifilato alla Salernitana in agosto. Drissa segna una rete ogni 188', meglio anche di Franco Vazquez (un gol ogni 332') capocannoriere del Parma a quota 8. Prima il Ramadan, poi la griffe dell'1-0 condita dall'urlo composto al Tombolato. Dopo aver depositato la palla in rete, Drissa se n'è andato in un angolo del campo con lo sguardo rivolto alla Mecca a ringraziare Allah con l'atto classico della prosternazione. Periodo particolare per il 21enne ivoriano: ha iniziato il digiuno in ottemperanza alla sua religione il 22 marzo e lo continuerà fino al 20 aprile, in pieno campionato e in piena corsa playoff. Non tutti gli atleti lo osservano: qualcuno si concede uno strappo alla regola, qualcuno è più rigoroso. Drissa digiuna dall'alba al tramonto: il pasto serale prima della partita l'ha consumato alle 4:30. Riso con salmone. Talvolta cucina del cibo africano che mangia rigorosamente quando il sole tramonta. Giovanissimo, sogna però in grande: vuole contribuire a portare il Parma in Serie A. Lo ha promesso alla madre che lo segue dalla Costa D'Avorio.

"Per me non è una sorpresa - ha detto Fabio Pecchia in conferenza stampa -. È in grado di ricoprire più ruoli e capisce subito il tipo di gara, sapendo dove andare a posizionarsi anche a gara in corso". Tutte doti che il Parma può sfruttare da qui alla fine del campionato. Sperando che la voglia di stupire di Drissa contribuisca a fare la differenza anche nei playoff, dove conta mantenere fredda la testa e caldo il cuore.