Problemi per Zeqiri, l'affare rischia di saltare: l'agente lo spinge in Premier

Niente Parma per Andi Zeqiri. Almeno per ora. L'attaccante del Losanna, che aveva già avuto un esperienza nel calcio italiano con la Juventus Under 19 di Fabio Grosso, si era promesso a Liverani salvo poi venir meno alla parola data. L'accordo sembrava a un passo, il Parma si era offerto di pagare la clausola che lo avrebbe liberato dalla squadra svizzera, ma alla fine la trattativa si è arenata. Il giocatore avrebbe avanzato qualche pretesa sull'ingaggio, il Parma non era incline a ottemperare le sue richieste. Risultato: affare saltato (per ora). Difficile un riavvicinamento tra le parti, il giocatore starebbe valutando - attraverso il suo agente Michel Ulcher - offerte dalla Premier League (piace al Brighton) e dalla Bundesliga.

