Prove di vero Parma: con il Genoa Kucka fa il trequartista

Prove di vero Parma a una settimana dal via. Il test con il Genoa mette da parte pensieri romantici, Faggiano non c'è e la prima da ex in presenza viene rimandata. C'è Kucka, tornato carico dagli impegni in Nazionale è pronto per un nuovo ruolo. Quello del trequartista che il tecnico gli ha cucito addosso. Più che una cucitura è stata un'investirura, a fronte di quanto Juraj ha fatto vedere con D'Aversa, che lo ha spesso utilizzato in quel ruolo, seppur mascherandolo. Toccherà a lui cercare di lanciare a rete Gervinho e Inglese, la coppia gol che per ora è la candidata a sfidare il Napoli. A proteggere lo slovacco ci saranno i soliti Hernani, Grassi e Kurtic. In difesa torna Iacoponi, con Bruno Alves, Darmian a destra e Pezzella a sinistra.

