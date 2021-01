Pulgar-Duncan, il Parma cerca rinforzi in casa della Viola

Il Parma cerca un rinforzo per reparto. Lo aveva detto Roberto D’Aversa, al suo ritorno a Parma: “Da solo non basto”, appellandosi al mercato che da qui alla fine proverà a regalare al tecnico nato a Stoccarda uno o due centrocampisti. In queste ore si stringe per arrivare a Erick Pulgar, cileno della Fiorentina, in uscita dalla squadra viola. Il 26enne potrebbe essere il ringorzo giusto per colpamre il vuoto in mezzo al campo, con il solo Brugman rimasto play di ruolo dopo la cessione di Scozzarella. Viste le difficoltà di arrivare a Pedro Obiang, il Parma starebbe virando sul cileno. Bisogna convincere la Fiorentina a cederlo.

Assieme a lui potrebbe arrivare anche Alfred Duncan, calciatore accostato al Cagliari nelle ultime ore. Ma l’accelerata potrebbe essere doppia, con il Parma che proverebbe a regalare due alternative di valore per la corsa salvezza del Parma.