Quanto manca al Parma per andare in Serie A? Le combinazioni

Ventuno vittorie, 63 gol fatti, 73 punti. Una Serie B dominata dalla seconda giornata in poi. Dopo tre anni, i tifosi assaporano la Serie A. Per raggiungerla il Parma dovrà battere il Bari, il 1° maggio alle 18 e sperare che il Venezia non batta il Catanzaro. Oppure, basterebbe anche un pareggio contro il Bari, ma con il Venezia che dovrebbe però perdere contro i calabresi. Pecchia ha comunque il destino nelle proprie mani: a prescindere dal risultato del Venezia, se il Como dovesse perdere contro la Sampdoria oggi, al Parma basterebbe una vittoria contro il Bari. Questo perché negli scontri diretti tra Parma e Como la squadra di Pecchia è in vantaggio.