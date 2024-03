Un Parma infinito: 12 punti conquistati dall'86' in poi

È un Parma infinito, che abbatte record e macina numeri, quello che si avvicina con passo svelto verso la Serie A. Gara dopo gara cadono primati e si aggiornano le classifiche, grazie ai colpi di Delprato e compagni, sempre più convinti dei propri mezzi e consapevoli di essere diventati la squadra da battere. Lepre, cacciatore, guardia o ladro, scegliete voi quale ruolo deve interpretare questo Parma, in fuga solitaria e pronto a tagliare il traguardo con qualche tapa d'anticipo rispetto alla tabella di marcia. Un passo importante verso la Serie A, i crociati lo hanno fatto proprio venerdì sera, grazie al colpo di testa di Enrico Delprato che si è reinventato goleador e, nelle ultime tre partite in casa ha indossato la maschera di uomo della provvidenza riuscendo a regalare quattro punti pesantissimi al Parma con due reti arrivate all'89' contro Pisa e Brescia. Sul cross al bacio di Osorio ha staccato in terzo tempo accarezzando il cielo e impattando con forza quel pallone per un tiro da tre punti. Proprio come i suoi beniamini in canottiera, emulando gli eroi dell'Nba (grande passione del ragazzo di Grassobbio), ha regalato a Pecchia una notte in testa alla classifica con un margine di +9 sulla seconda. La zona Parma, in fondo, è nata proprio grazie a Delprato che, a Pisa a fine agosto, aveva organizzato tutto con un cross al bacio per il gol di Antonio Colak, dando vita al primo episodio della saga. Che dura ancora, dopo 26 giornate e si fa sempre più avvincente. Fu Il primo degli undici gol messi a segno dall'80 in poi. Roba che ha fruttato qualcosa come 12 punti in questa Serie B, se si prendono in esame solamente i gol realizzati dall'86’ minuto in poi. Un Parma infinito, che tiene stretto il suo destino in mano, sempre più padrone del suo cammino a nove giornate dalla fine di un torneo che lo vede in testa dalla terza. Oggi, con nove gare ancora da disputare, la squadra di Fabio Pecchia ha già realizzato due punti in più (quota 62) rispetto a quelli totalizzati nell'intero campionato scorso. La vittoria contro il Brescia è la numero 18 in campionato, il ventesimo risultato utile consecutivo al Tardini (13 vittorie e 7 pareggi): solo tra il 1990 e il 2017 ha registrato una striscia più lunga nella competizione davanti al proprio pubblico (28). Eguagliato il cammino del Frosinone dell'anno scorso. La squadra di Grosso, dopo 29 giornate, aveva 62 punti proprio come il Parma con 7 gol in meno rispetto alla banda di Pecchia (55 gol fatti).

Unica nota negativa: Chichizola subisce reti da otto partite consecutive. Ma fino a che si vince, questo è un dato che non può fare di certo paura. Fa arrabbiare Pecchia, che pure contro il Brescia si era fidato troppo di una squadra con due centrocampisti e quattro giocatori offensivi, perdendo tuttavia qualche distanza. Poca pressione da parte degli attaccanti, con i difensori avversari liberi di impostare. E, di conseguenza, poco equilibrio tra i reparti: succede spesso quando si gioca con i due attaccanti (Bonny e Mihaila) e con due esterni iper offensivi come Benek e Man. Qualche sicurezza in più, Pecchia l'ha ritrovata spostando a destra il polacco e dall'altra parte Dennis, complice il Brescia che, nella ripresa, ha abbassato il ritmo. Forse l'entrata in campo di Bernabé ha impensierito oltremodo Maran, fino a costringerlo a fare un passo indietro. Poi il Parma ha fatto il resto, facendo emergere qualità che nessun'altra squadra ha e andando a prendersi tre punti fondamentali al tramonto di una gara che ha ribadito un concetto scritto ovunque. Questo è un Parma infinito.