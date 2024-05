Il Parma saluta la Serie B con un pari nel derby: 1-1 a Reggio Emilia

Il Parma saluta la Serie B con un pareggio nel derby. Con la Reggiana è solo 1-1, grazie ai gol di Portanova e Bonny in una gara tanto attesa quanto deludente. La squadra di Pecchia ci ha provato fino alla fine, ma è all'inizio che ha destato qualche dubbio. Sei giocatori diversi rispetto alla partita con la Cremonese hanno cambiato un po' i meccanismi oliati di una squadra che, comunque, ha fatto un grandissimo campionato. È finita una stagione splendida, festeggiata a dovere e che resterà nella storia del Club. Per tanti motivi. Con Pecchia alla guida, il Parma ha vinto il suo primo campionato di Serie B: tra le quattro la promozioni della sua storia, questa è la più limpida. Eguagliato il record di punti, raggiunto nella stagione 2008-2009 con Guidolin in panchina: 76. Eguagliato il record di gol segnati in stagione, sempre appartenente a quella stagione: 66. Seconda miglior difesa, secondo miglior attacco, ventuno vittorie, tante quante Como (in Serie A con il Parma) e Venezia, antagoniste che hanno dato ancora più valore a questa corsa infinita dei crociati. Solo quattro sconfitte. È stata la squadra che ha perso di meno. La quinta è stata evitata dalla segnalazione di fuorigioco che ha annullato il gol di Libutti nel derby. Sarebbe stato troppo. Per la Serie A servirà qualche aggiustamento: e questo non può essere considerato un dettaglio. Comincerà un'altra era, un altro campionato. Ma ci sarà tempo per pensarci.

Pecchia sceglie Colak, alla sesta da titolare. Dietro il croato gravita Bonny, che si alza e si abbassa a seconda dello sviluppo del gioco. Il francese, autore del gol che ha portato il punto per l’aritmetica promozione, è un po’ la chiave del match. Specializzato negli assist (7 in stagione, nella top tre dei cinque maggiori campionati europei e relative seconde divisioni) ‘Angelo’ cerca di far valere il suo fisico e di imporsi sulla difesa a tre che Nesta telecomanda dalla tribuna per via della squalifica. Il Parma vuole prendersi il campo in ampiezza e, in fase di impostazione, prova ad abbassare Cyprien tra Delprato e Valenti. Sugli esterni vanno Coulibaly e Ansaldi. A Pecchia non piace quando si parla di seconde linee, ma il dato di fatto è che la coppia difensiva (Delprato-Valenti) è un inedito, quasi quanto la cerniera di centrocampo (Cyprien-Sohm). Alle spalle di Colak, poi, qualche partita assieme Partipilo, Bonny e Camara l’hanno fatta, ma pochissime. Gli automatismi che hanno portato la squadra di Pecchia in cima alla classifica sono lontani e finisce che Corvi, al minuto 26’, deve raccogliere la palla accarezzata da Portanova in fondo al sacco. Proprio l’esterno che ha lavorato con Pecca nella Juventus Under23, ha fatto il dispetto al suo ex allenatore con un gol d’autore. Tunnel su Valenti, poi destro a giro sul palo lontano. Al primo tiro passano i padroni di casa che, alla fine del primo tempo, con il Parma che stava trovando le distanze, rischiano di andare sul 2-0. Pieragnolo dal dischetto dimostra di non essere freddo e scalcia sulla traversa una palla invitantissima. Tra il gol di Portanova e l’occasione alla fine del primo tempo, il Parma ha cercato di fare un po’ la partita. Colak ha avuto un paio di volte il pallone giusto per rimetterla in piedi, ma una volta non ci è arrivato, un’altra ha sbagliato di pochissimo mira. Una partita senza padrone rischia di diventare complicata per il Parma che chiude in svantaggio la prima frazione, nonostante abbia tirato di più in porta (1-2). L’ingorgo al centro, manda i ragazzi di Peccchia all’esterno ma Partipilo non si accende mai e la mediana che dovrebbe supportare il tridente alle spalle di Colak, non fa filtro e non alimenta la fase offensiva.

Pecchia cambia dopo neanche un’ora, prova che cercava risposte dai suoi ma non le ha trovate. Fuori Cyprien, Partipilo e Colak, dentro Bernabé, Man ed Hernani. Salgono ritmo e intensità, cambia la partita e il Parma pareggia grazie a un calcio di rigore trasformato da Bonny per fallo di Fiamozzi su Ansaldi. Entra pure Mihaila per Camara che, all'84', testa i riflessi di Satalino da fuori con una bordata su punizione. Finisce con Libutti che esulta e con il guardalinee che annulla il 2-1 della Reggiana per fuorigioco. Così il Parma saluta la Serie B.