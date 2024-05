Reggiana-Parma 1-1 LE PAGELLE | Bonny freddo, Ansaldi c'è

Ecco le pagelle di Reggiana-Parma 1-1

Corvi 6 - Bucato da Portanova senza colpe. Perfetto quando gli nega la doppietta. Trafitto da Libutti, per fortuna era partito in fuorigioco.

Coulibaly 6 - Timido, quasi impacciato. Stringe troppo quando regala a Pieragnolo l'occasione per il potenziale 2-0. Il gol della Reggiana nasce dalla sua zolla. Poi si rimette in piedi e, senza strafare, la porta a casa.

Delprato 6 - Da centrale, con un compagno di reparto con il quale quest'anno non aveva mai giocato prima. Fa il suo.

Valenti 5 - Non gioca da più di un anno e si vede: forse non era il caso di riproporlo nel derby. Balla su Portanova, quando lo punta arranca. Leggero in occasione del gol, poco reattivo. Ma probabilmente non gli si poteva chiedere di più.

Ansaldi 6,5 - Ci mette testa per gestire i momenti caldi. Si guadagna il rigore del pareggio, resta attento e accompagna.

Cyprien 5 - Poco filtro, poca sostanza. non riesce a sostenere l'azione, né a disinnescare le giocate avversarie che partono dal cuore del campo.

55' Bernabé 6 - Mette ordine e porta geometrie.

Sohm 5,5 - Primo tempo da vecchio Sohm: svagato, senza voglia e mai in partita. Nel secondo si riprende. Pecchia gli cambia il partner in mediana, lui cresce anche se non riesce a incidere come vorrebbe.

Partipilo 5 - Piuttosto in ombra. L'inizio tradisce a livello di sensazioni perché sembrava potesse essere la sua partita. Ma oltre al tiro che impegna Satalino, niente più.

55' Man 5,5 - Pecchia gli chiede di accendersi, lui è già in ciabatte e con la testa all'Europeo. Resta la sua più grande stagione da quando è in Italia.

Bonny 6,5 - Ha il compito di buttare giù il muro che Nesta gli alza di fronte, ma non ci riesce. Finisce nell'ingorgo presto, cerca di tirarsi fuori e lotta. Allora va largo, dove fa le cose migliori grazie alla sua tecnica e alla sua forza fisica. Trasforma il rigore dell'1-1 con freddezza, poi esulta invitando i tifosi avversari ad abbassare i decibel.

83' Charpentier sv.

Camara 5,5 - Leggero in avvio, quasi spaesato, poi si rimette in sesto e cerca di sorprendere con la sua funambolica tecnica.

64' Mihaila 5 - Una punizione da fuori, poi basta. Anche lui è già in clima relax e aspetta Europeo e rinnovo.

Colak 6 - Ha sul piede un paio di tentativi buoni per timbrare il cartellino. Non è particolarmente fortunato. Pecchia vuole certezze davanti, mette Hernani e toglie il croato spostando Bonny da prima punta. Non aveva demeritato.

55' Hernani 6,5 - Porta peso e letture sulla trequarti, dando una mano anche in fase di ripiego. Aiuta a filtrare l'azione, rendendo un po' più dura la vita alla Reggiana.

Pecchia 5,5 - Ne cambia sei rispetto all'ultima con la Cremonese, perde distanze e finisce per regalare un tempo agli avversari. Poi la rimette in piedi e, fino alla fine, spinge sull'acceleratore per cercare di vincerla. Scelte iniziali da leggere come premio per un'annata strepitosa, però...