Reggiana-Parma, sale l'attesa e protestano i tifosi

Il derby che chiuderà il campionato, con il Parma neopromosso e la Reggiana a caccia di una gioia stagionale, si giocherà alle 20:30. L'indiscrezione dello spostamento di orario per motivi legati all'ordine pubblico è durata più o meno quanto i biglietti in vendita per i tifosi del Parma. Pochissimo. I I dati riferiti a ieri sera alle 19 parlavano di 5.556 biglietti venduti compresi i 2.000 tagliandi ai tifosi ospiti, per un totale di 12.156 presen-ze. È bene ricordare che sono validi gli oltre 6.600 abbonamenti e la prevendita per i tifosi granata proseguirà fino alle 21.15 del 10 maggio sia sul sito online Vivaticket che nelle rivendite autorizzate, oltre che allo Store della Reggiana. I prezzi sono gli stessi delle altre 17 partite di campionato, salvo i 20 euro pagati dai tifosi ospiti. Lo stesso prezzo fissato nella gara d'andata al Tardini.