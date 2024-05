Reggiana-Parma LE ULTIME | Corvi dal 1', Ansaldi sulla sinistra

Tra poche ore il Parma saluterà finalmente la Serie B. Si spera ne stia alla larga per un tempo lunghissimo. Il 'ciao' con relativi omaggi sarà da prima della classe, con la promozione in tasca ormai da due giornate. Gli resta solo da compiere l'ultima missione: quella di vincere il derby. La ciliegina su una torta già ben condita e gustosissima. La partita con la Reggiana resta un motivo per ribadire la propria forza e regalare una gioia, un'altra, ai tifosi. A proposito di tifosi, il Parma invita i suoi sostenitori a non recarsi a Reggio Emilia se sprovvisti di regolare biglietto. "Il Club ricorda che eventuali biglietti, di qualsiasi settore dello stadio, acquistati modificando i propri dati anagrafici, non saranno ritenuti validi agli accessi, con le relative conseguenze giuridiche per i trasgressori".

Il settore ospiti è esaurito da tempo: 2.000 i tagliandi a disposizione, polverizzati in poco meno di mezz'ora. Contro Nesta (squalificato) e i suoi, sarà comunque una sfida che andrà oltre al mero campanilismo, tanto evocato da inizio stagione. Perché il Parma ha l'opportunità di aggiungere un paio di riconoscimenti alla sua collezione di medaglie. È la prima volta che i crociati, nella loro storia, hanno vinto il campionato. Al Mapei ci arrivano con la A in tasca e con il record di punti a un passo. Ci sono tutti i presupposti per superare quota 76 punti, la vetta più alta toccata nella stagione 2008/09, con Guidolin in panchina. In quell'anno è stato stabilito anche il record di marcature in Serie B, eguagliato già quest'anno. Mancano novanta minuti per fare meglio e dare ulteriore luce a una stagione già brillante.

Per questo don Fabio non vuole cali di concentrazione. Facile immaginare un po' di turnover. Con Benek infortunato, ci sarà spazio per Partipilo, con Man dall'altro lato. Bernabé sulla trequarti. Estevez ed Hernani a fare da cerniera davanti alla difesa. Per una partita che, tra poche ore, sarà l'ultima della stagione e - finalmente - anche della Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI

REGGIANA (3-5-2): Satalino; Libutti, Romagna, Marcandalli; Fiamozzi, Kabashi, Bianco, Pieragnolo; Portanova; Melegoni; Pettinari. All: Rubinacci.

PARMA (4-2-3-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Ansaldi; Cyprien, Hernani; Man, Bernabé, Partipilo; Colak. All: Pecchia.