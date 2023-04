Reggina, la Procura Federale ha chiesto tre punti di penalizazione

Si è svolta in mattinata la prima parte dell'udienza al Tribunale Federale Nazionale per la questione Reggina. La Procura Federale ha richiesto tre punti di penalizzazione per il club da scontarsi nella stagione sportiva in corso.

Due i punti per il mancato pagamento Irpef di novembre e dicembre e un punto per il mancato pagamento degli emolumenti di dicembre per alcuni ex tesserati: si attende il giudizio del primo grado, che potrebbe arrivare nel pomeriggio. Hanno chiesto di costituirsi in giudizio (quindi prendere parte all'udienza) anche alcune parti terze, in particolare club di B. Il Parma, attualmente settimo in classifica con gli stessi punti del Cagliari ma in svantaggio per quanto riguarda la differenza reti, andrebbe a occupare il sesto posto e avvicinerebbe ulteriormente la quarta posizione, utile per affrontare direttamente le semifinali dei playoff senza il turno preliminare in gara secca.