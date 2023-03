Reggina-Parma 0-1 LE PAGELLE | Vazquez decisivo, Man non incide

Le pagelle di Reggina-Parma 0-1

Buffon 6 - Bravissimo nell'uscita bassa su Rivas. Attento su Fabian. Un po' incerto quando, sempre sull'esterno di Inzaghi, si avventura fuori dall'area di rigore. Gli va bene. Nel secondo tempo infonde tranquillità durante l'assalto degli avversari.

Delprato 6 - In ritardo su Hernani a inizio gara, becca un giallo che gli costerà la squalifica. Ma per il resto si mostra attento e sempre affidabile. Una volta si fa superare dal pallone e rischia. Ma per il resto fa le cose giuste.

Osorio 6 - Stavolta, rispetto all'ultima, è più attento. Si avventura in un paio di disimpegni sicuri e controlla Strelec che però una volta gli scappa e stava per beffare Gigi.

46' Cobbaut 6 - Ottimo in anticipo su Gori, legge bene e salva. Rischia su Fabbian in area di rigore, ma è tutto sommato un buonissimo rientro.

Circati 6,5 - Sfiora il primo gol in carriera con un inserimento perfetto per tempismo. Poi combatte, soprattutto alla fine quando c'è bisogno del suo ottimo tempismo nel gioco aereo. Stringe i denti e chiude con i crampi.

Ansaldi 6,5 - Rischia su Rivas che gli va via di slancio alla mezzora sulla splendida apertura di Menez. Quando scende fa male. E su una sua percussione il Parma trova il vantaggio. Palla deliziosa per Vazquez che segna. Prezioso quando legge con esperienza l'inserimento di Hernani.

74' Zagaritis 6 - Entra con un buon piglio, prova subito l'affondo e crea superiorità con la sua velocità. Poi quando c'è da rinculare lo fa in maniera attenta.

Bernabé 6,5 - Comincia da play, poi va a fare la mezzala a destra in questo cambio continuo di ruoli dentro alla partita ordinato da Pecchia. È sicuramente il più vivo dei suoi. Presente anche in fase difensiva.

Estevez 6 - Motorino sempre acceso: corre di qua, tampona di là, aiuta i compagni senza sottrarsi alla battaglia cambiando due posizioni.

Sohm 6 - Buona la sua partita, pochi acuti, nessuna sbavatura. Spesso si inserisce, una volta trova spazio per calciare, in altre occasioni supporta i compagni.

80' Juric sv.

Benedyczak 5 - Relegato sull'esterno con chissà quali aspettative, il polacco perde il sorriso subito: mai un duello, mai un affondo. Più a suo agio sulle palle alte. Esce dopo un'oretta di niente. Ma perché ostinarsi a snaturarlo?

58' Camara 6 - Entra nell'azione del gol di Vazquez lavorando con pazienza il pallone prima di servire l'accorrente Ansaldi che intanto gli è sfilato dietro. Lavora diversi palloni con coraggio.

Vazquez 6,5 - Ottavo gol per El Mudo che soffre prima di trovare l'incornata. A lui Pecchia affida il compito di costruire la davanti. Ogni tanto però, forse per l'eccessiva confidenza nei suoi mezzi tecnici, ritarda l'assistenza ai compagni. Arriva stanco alla fine, sciupa la palla del bis un paio di volte ma era stremato.

Man 5 - A differenza di Benek lui sarebbe un esterno di ruolo anche se non sempre lo dimostra. Partecipa anche alla fase difensiva con buona applicazione, ma davanti non punge mai.

58' Zanimacchia 5,5 - Chiede il rigore per un tocco in area avversaria in uno dei pochissimi spunti offensivi. Lavora con approssimazione qualche pallone, rischiando in ripartenza.

Pecchia 6 - La squadra tiene bene il campo, rischia qualcosa ma sostanzialmente comanda il gioco e si impone grazie al maggior tasso tecnico dei suoi. Stavolta con i cambi aiuta la squadra.