Ribalta alza la voce: "Siamo il Parma, meritiamo rispetto. Ci mancano almeno due rigori"

"Ci mancno dei rigori". Javier Ribalta scende in campo e in conferenza stampa, dopo la partita pareggiata contro la Reggina per 1-1, alza la voce. "Noi non siamo un club che si lamenta degli episodi e degli arbitri - dice il direttore dell'area tecnica del Parma -, però quando sei in un momento di difficoltà come questo gli episodi ti cambiano la vita. Non capiamo perché il Var non sia intervenuto su episodi come quelli di oggi. C’è un mani in area della Reggina e un calcio a Rispoli che sono oggettivi. Nel terzo episodio Felix Correia va in porta, si può discutere l’intensità, ma è rigore anche quello. Siamo il Parma, a un certo punto bisogna dire basta a tutto. Se è rigore è rigore, una vittoria ci cambia la vita e purtroppo ci sono stati episodi che avrebbero cambiato la partita. Siamo arrabbiati, non per il gioco e non per niente, ma per gli episodi. Chiediamo rispetto come Parma, il Var perché non interviene? C'è da dire che l'arbitro ha ammonito parecchio, proviamo ad attaccare ma non siamo tutelati. In 28 partite non abbiamo avuto un rigore a favore. Non so quante squadre abbiano avuto questo trattamento". Si torna poi a parlare di campo, Ribalta prova ad analizzare la partita. "Siamo in un momento di crescita da un paio di mesi. Dovresti trovare un paio di vittorie di fila per metterti nel gruppo playoff e lottare. Oggi bisognava vincere, a Monza dovevi resistere fino alla fine. Oggi sarebbe stato bello vincere. Il Parma può andare ancora ai playoff, se troviamo una o due vittorie possiamo avvicinarci all'obiettivo. Ma dobbiamo vincere le partite. Non è facile ma vedo bene i ragazzi. La squadra è a buon livello adesso".