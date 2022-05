Riecco Krause: “L’anno prossimo dobbiamo andare in Serie A”

"L'anno prossimo dovremo ottenere la promozione con Parma e con i ragazzi della Primavera". Parola di Kyle Krause che interrompe il lungo silenzio utilizzando Twitter. Dal pulpito social, il presidente americano è tornato a dispensare la sua solita buona dose di ottimismo in un periodo nero, il più buio della sua gestione. La Primavera di Beggi ha perso per 2-1 la finale contro il Frosinone senza riuscire ad acciuffare la promozione. Un momentaccio, nel complesso, per il Parma che ha appena incassato le dimissioni del responsabile dell'area tecnica Javier Ribalta ed è alle prese con la trattativa che dovrebbe portare in panchina Fabio Pecchia.

"Un epilogo deludente per la stagione della nostra Primavera. I ragazzi ci hanno provato, ma non siamo stati promossi - ha scritto su Twitter il presidente -. Dobbiamo ottenere la promozione con la Prima Squadra e la Primavera nella prossima stagione!". Fissato l'obiettivo, a Krause non resta che organizzarsi per fare una squadra all'altezza e - soprattutto - evitare di commettere gli errori che hanno portato il Parma prima a retrocedere in Serie B, poi a terminare l'ultimo campionato di Serie B al 12esimo posto.