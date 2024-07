Rinnovo Man, la firma lunedì o martedì

"Man firmerà lunedì o martedì". Lo ha detto direttamente il procuratore Giovanni Becali a Digi Sport. Sta per finire la querelle più lunga dell'estate crociata, quella legata al rinnovo di contratto di uno dei giocatori più rappresentativi. Dopo la firma di Valentin Mihaila, dovrebbe arrivare a stretto giro di posta quella di Dennis. Come conferma il procuratore rumeno, abile tessitore della trattativa che ha portato i due assistiti a legarsi a Parma fino al 2027: "Entrambi hanno un'opzione per un altro anno - spiega Becali -. Per quanto riguarda gli stipendi non posso dirvi. Sia Mihăila che Man hanno buoni stipendi per una squadra che arriva dalla Serie B. È più dello stipendio di questi tre anni". Chiosa un po' velenosa: somiglia a un buon proposito, ma apre di fatto la strada a eventuali addii. "In Serie A è diverso. Se segni 12-13 gol, come ha fatto in serie B, 30-40 milioni non sono niente per le grandi squadre",