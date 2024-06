Parte la stagione della Serie A: ritiro a Collecchio tra i tifosi

La pre-season 2024-25 del Parma Calcio comincerà lunedì 1 luglio. Prima le visite mediche, poi il primo allenamento in programma il 3 luglio. In vista della partecipazione numero 29 al prossimo campionato di Serie A, prende il via la pre-season 2024-25 dei gialloblu: la Prima Squadra Maschile si radunerà nei giorni 1 e 2 luglio per sostenere i test fisici. Da mercoledì 3 luglio i calciatori, l’allenatore Fabio Pecchia e lo staff tecnico saranno tutti insieme al Mutti Training Center di Collecchio, sede del ritiro estivo, per cominciare la nuova stagione. Nei due giorni precedenti l’inizio degli allenamenti, lunedì 1 e martedì 2 luglio, divisi per gruppi, i calciatori sosterranno le visite e i test fisici d’idoneità, coordinati dallo staff medico, composto dal Dott. Giulio Pasta (coordinatore dell’Area Medica) con i medici sociali, Dott. Lorenzo Segrè e Dott. Nicola Sorino, e in collaborazione con l’Area Performance&Analytics.

ALLENAMENTO PER I TIFOSI GIALLOBLU

La seduta di mercoledì 3 luglio sarà aperta alle tifose e ai tifosi gialloblu: gli orari di accesso e di inizio allenamento al Mutti Training Center di Collecchio saranno comunicati successivamente, così come il programma completo delle sedute.

PRE-SEASON 2024-25: PRIMA AMICHEVOLE CONTRO l’FC LUGANO

Si giocherà sabato 13 luglio (alle ore 19:00) la prima amichevole della pre-season 2024-25 dei gialloblu: il match sarà contro l’FC Lugano, già affrontato in un test match amichevole nello scorso mese di marzo a Collecchio. La partita è in programma allo stadio Comunale di Cornaredo (via Trevano) che si potrà raggiungere seguendo queste indicazioni: autostrada A2, uscita Lugano Nord, percorrere la galleria Vedeggio-Cassarate (in direzione Lugano/Gandria), alla rotonda 2° uscita (via Sonvico).