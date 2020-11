Si ferma Pezzella: Parma, assenza a sinistra

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister Liverani, i crociati scesi in campo ieri contro la Roma hanno svolto un lavoro defaticante. Per il resto del gruppo, invece, lavori di riscaldamento seguiti da un’attivazione tecnica, un lavoro tattico e da una partita in porzione ridotta del campo.

Giuseppe Pezzella è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di Il grado alla giunzione miotendinea del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso. Allenamento differenziato per Vincent Laurini, Valentin Mihaila e Lautaro Valenti. Lavoro differenziato e terapie per Hernani.

I crociati torneranno in campo domani per una seduta pomeridiana a porte chiuse.