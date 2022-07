Romagnoli: "Il Parma mi ha voluto fortemente"

Le dichiarazioni del crociato Simone Romagnoli durante la conferenza stampa di presentazione nella sala stampa del centro sportivo di Celledizzo (Trento).

“Le impressioni del ritiro sono molto buone. Abbiamo cominciato a faticare, abbiamo iniziato a mettere in pratica le richieste del mister. C’è tutto per lavorare bene in questa struttura, abbiamo voglia di metterci sotto e lavorare. Il Parma mi ha voluto fortemente, mi voleva già da tempo, c’erano le condizioni per venire, anche grazie all’Empoli con il quale mi sono lasciato in ottimi rapporti e porto sempre nel cuore. E quindi mi sono rivolto verso questa piazza con grande entusiasmo. Ora c’è la possibilità di mettere le basi per fare qualcosa di bello ed entusiasmante“.

“Ci metteremo a lavorare duro e a cercare di conoscerci in fretta per fare il meglio possibile. Mi fa piacere se i tifosi e la piazza sono contenti del mio arrivo, ma devo dimostrare il mio valore sul campo. Sono il più vecchio dei difensori ma ho trovato dei ragazzi forti qui, cercheremo di essere uniti come reparto per difendere tutti insieme e per fare quello che ci chiede il mister, ma sempre tutti insieme. A me sembra che la priorità debba essere quello che succede in campo e, in questi primi giorni, c’è una buona voglia in campo. Questo è un punto di partenza”.