Ronaldo il Fenomeno, Pecchia e il Parma: Juric si racconta

C'è un pezzo di Parma che festeggia anche in Spagna. A Valladolid, quando Stanko Juric è sceso in piazza per sventolare la bandiera della squadra del Fenomeno Ronaldo per la promozione in Liga, il sole era ancora alto e l'eco delle sfilate lungo Plaza Mayor precedeva il pullman scoperto. Alla fine, l'ex centrocampista crociato è stato un po' il capopopolo di quei festeggiamenti, il Valladolid lo ha stregato, lui ha abbracciato il suo presidente e gli ha sussurrato che l'anno prossimo sono pronti a sfidare il Real Madrid. Sì perché lo hanno riscattato dal Parma e Juric è diventato un 'Pucelano' a titolo definitivo.

Juric, complimenti. Alla fine resterà in Spagna.

"Sì, restero al Valladolid, perché si sono verificate le condizioni per il riscatto obbligatorio e io sono felice così".

È stata festa anche per lei, come per i suoi ex compagni di Parma.

"Il momento più bello della stagione è stato rappresentato proprio dall'ultima partita. La festa con i tifosi mi rimarrà negli occhi. Quando abbiamo visto che l'Eibar perdeva contro lo Sporting (Gijon ndc) abbiamo cominciato a non stare più nella pelle".

L'anno prossimo giocherà con il Real Madrid, quindi.

"Sì, sono molto contento perché questo era uno dei miei sogni: giocare contro squadre di questo livello è quello che vorrebbero tutti i calciatori".

E Ronaldo? Cosa le ha detto?

"È incredibile. Ci ha detto che abbiamo meritato tutto questo".

Anche il Parma ha meritato la Serie A. Ha seguito i festeggiamenti?

"Certo, ho seguito anche il campionato del Parma e posso solo dire che sono molto contento per loro. Per tutti ii ragazzi. A Parma ho lasciato tanti amici, sono felice per lo staff tecnico, i giocatori, la gente che lavora e i tifosi. Per tutta la città di Parma. Ero sicuro del fatto che avrebbero fatto bene e centrato la promozione. Perché il Parma è una squadra forte, con un grande allenatore e sono molto contento per loro".

Immagino vi sarete scambiati dei messaggi.

"Ovvio: mi sento sempre con Bernabé, Circati, Colak, capitan Delprato. Sono tutti bravi raggazi".

E Pecchia?

"Non ho sentito il mister, però queste estate verrò a Parma a salutare lui e tutti ragazzi".

È dispiaciuto di non aver fatto parte del gruppo che è tornato in Serie A?

"No, non mi pento di niente. Neanche di non essere rimasto perché mi piace questa nuova avventura. Mi piace la Spagna, la squadra, il Club, conoscere una nuova lingua, una nuova cultura mi affascina sempre".

Avrebbe potuto dare di più nella sua avventura a Parma?

"A Parma ho dato tutto, però con la testa che ho adesso sono sicuro che avrei fatto meglio".

C'è un calciatore che vorrebbe portare al Valladolid?

"Sì: Adrian Bernabé, un grande giocatore e una brava persona".