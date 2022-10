Rugby: il Sei Nazioni femminile si giocherà allo stadio Lanfranchi di Parma

Sarà lo stadio Sergio Lanfranchi di Parma a ospitare le partite delle Azzurre nel Tiktok Women's Six Nations 2023, in programma dal 25 marzo al 29 aprile, confermandosi la casa della Nazionale femminile. Dopo aver ospitato nel settembre del 2021 i Rugby World Cup Qualifiers, che hanno garantito alla squadra italiana l'accesso diretto alla fase a gironi della rassegna iridata, e gli incontri con Inghilterra e Scozia nel Sei Nazioni femminile conclusosi ad aprile, l'impianto della città ducale sarà la sede dei tre match domestici del prossimo Torneo: domenica 26 marzo (kick off alle ore 16) è in programma l'esordio con la Francia; l'Irlanda volerà in Italia in occasione del terzo turno, a calendario sabato 15 aprile (kick off alle ore 17.45); la campagna culminerà nel 'Super Saturday' del 29 aprile, quando le Azzurre scenderanno in campo con il Galles alle ore 16.30.

Il Women's Six Nations verrà giocato anche quest'anno in una finestra dedicata della durata di sei settimane, con copertura televisiva garantita in Italia da Sky Sport e la messa a disposizione di highlights e dietro le quinte sui canali digitali del Torneo e delle Federazioni coinvolte. "Con la Rugby World Cup 2021 alle porte e l'attenzione del nostro mondo polarizzata sulle sfide che attendono Elisa e le sue compagne nelle settimane a venire in Nuova Zelanda, non poteva esserci momento migliore per annunciare che Parma e lo Stadio Lanfranchi continueranno ad essere la casa di Italdonne anche nel prossimo TikTok Women's Six Nations",le parole di Marzio Innocenti, presidente della Federugby, per il quale "lo stadio che ospita la nostra franchigia delle Zebre è un asset strategico per FIR e per tutto il movimento, un impianto i cui standard sono pienamente rispondenti alle richieste del Sei Nazioni e dei broadcaster internazionali e la sede naturale per il Torneo, una struttura di alto livello dove non vediamo l'ora di accogliere in primavera Francia, Irlanda e Galles per un trittico di incontri che rappresenteranno un nuovo veicolo di promozione per il Gioco nel nostro Paese".