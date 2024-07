Sabato tifosi a Collecchio per il primo bagno di folla

Al Mutti Training Center di Collecchio, insieme a tutta la squadra, si sono allenati Ange-Yoan Bonny, Alessandro Circati e Filippo Rinaldi, dopo aver sostenuto i test fisici e le visite mediche nella giornata di ieri. Il terzo allenamento della pre-season 2024-25 ha previsto un programma più leggero rispetto alle prime due giornate con attivazione tecnica, torelli e un’esercitazione tattica. Sabato 6 luglio (ore 10:00) la seduta sarà aperta alle tifose e ai tifosi gialloblu: al Mutti Training Center di Collecchio (con ingresso pedonale da via Spinelli) si potrà assistere all’allenamento della Prima Squadra Maschile allenata da Fabio Pecchia e dallo staff tecnico. L’ingresso è libero e sarà possibile accedere alla tribuna del campo principale del Settore Giovanile dalle ore 9:30.

Capitolo abbonamenti, sfondato il muro delle 2000 tessere in 24 ore. Grande fermento in quella che è la nuova avventura del Parma in Serie A.