Sakkari e Sherif in finale al Wta Parma

Maria Sakkari e Mayar Sherif sono le finaliste del Parma Ladies Open presented by Iren. La giornata conclusiva del torneo WTA 250, co-organizzato dal TC Parma e MEF Tennis Events con il contributo del Comune di Parma, è iniziata con le semifinali, ieri rinviate a causa della pioggia. Il lavoro dell’organizzazione è stato ripagato con una giornata di sole, che ha attirato sugli spalti il pubblico delle grandi occasioni. Sakkari e Sherif si sono imposte rispettivamente su Kovinic e Bogdan; alle ore 18.00 si affronteranno nel match per il titolo.

Precedentemente, alle ore 16.00, sarà il turno della finale di doppio: Rus e Zidansek contro Detiuc e Kolodziejova. Maria Sakkari: “Il miglior match del mio torneo” – Alle ore 18.00 Maria Sakkari scenderà in campo per dare la caccia al secondo titolo WTA della sua carriera e tornare ad un successo che manca da Rabat 2019. La greca ha aperto il programma di giornata con la vittoria per 7-5 6-2 sulla montenegrina Danka Kovinic, la prima ottenuta in due set questa settimana. “Ogni semifinale è difficile e oggi avevo di fronte un’avversaria molto valida.

Qui a Parma non ho giocato il mio miglior tennis, ma ho finalmente alzato il livello - il commento a fine partita della numero 7 del mondo -. Non capita spesso di dover giocare semifinale e finale nella stessa giornata, ma da atleta devo sapere come farmi trovare pronta. Negli ultimi anni sono stata molto continua e per questo sono diventata una delle migliori al mondo, non nascondo però che tornare a vincere un titolo a tre anni dall’ultima volta sarebbe fantastico”, conclude la prima testa di serie del Parma Ladies Open presented by Iren. Nella seconda semifinale Mayar Sherif ha avuto bisogno di 2 ore e 50 di gioco per avere la meglio sulla Ana Bogdan, sesta giocatrice del seeding.

L’urlo dell’egiziana ha inondato il TC Parma al termine della contesa finita con lo score di 6-4 3-6 6-4. “Maria Sakkari sarà un'avversaria difficile ed io sono stanchissima - ha ammesso ridendo Sherif - Questa finale però mi dà grande fiducia e la consapevolezza che sono in grado di gestire anche momenti di grande pressione come quelli avuti durante il torneo”.

Risultati di sabato 1° ottobre Semifinali Maria Sakkari (1) b. Danka Kovinic 7-5 6-2 Mayar Sherif b. Ana Bogdan (6) 6-4 3-6 6-4.