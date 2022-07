Parma, intensità e pressing alto: con la Samp finisce 1-1

Gara positiva all’esordio. Con la Samp finisce 1-1 a Temù, con gol di Juric nel primo tempo, al quale risponde Leris nel secondo. Buon primo tempo da parte del Parma, che accusa solo per un quarto d’ora la differenza di categoria salvo poi mettersi in campo con la testa giusta e correre in maniera organizzata e intensa per 47’. Sembra entrato in clima partita anche il presidente Krause, immerso nell’impianto di Temù con il figlio Oliver e partecipe al gioco a suo modo. Un paio di volte si alza in piedi: una per il gol di Juric al minuto 37’, quando il croato - dopo uno scambio in area con Inglese - secca con un destro forte e preciso Audero e spara il pallone via stizzito. L’altra quando Oosterwolde, apparso un attimo fuori fase, alza troppo il pressing rischiando di fare male a un paio di avversari. Sull’olandese sembra esserci davvero tanto da lavorare: buona gamba, gran fisico, ma il calcio vuole anche altro. Quello che ha Estevez, al centro della spina dorsale argentina del Parma. Chichizola in porta, Valenti al centro della difesa, l’ex Estudiantes in mezzo e Vazquez più avanti. El Mudo è la chiave.

Il ritiro ha caricato i calciatori di Pecchia, guidati dall’inizio alla fine dell’azione dall’allenatore in panchina. Al tecnico interessa parecchio la fase di pressione, nel tentativo di recupero palla veloce. “Stretti, non ci siamo” dice ai suoi. Inglese è il primo che deve uscire forte quando gli altri hanno la palla, seguito dai compagni. La Samp di Giampaolo è sembrata più pesante: Caputo allunga la squadra, Quagliarella prova qualche strappo - sua la traversa nel primo tempo - ma le distanze non sono sempre giuste e, a questi ritmi, il Parma decelera e può trovare il tempo per mettersi bene, come vuole Pecchia che nella ripresa ne cambia otto: dentro Colombi, Coulibaly e Circati, Zagaritis, Camara, Sohm, Tutino e Benedyczak. Restano dentro Lautaro Valenti, Juric e Vazquez. Che usciranno al 65’, rispettivamente per Osorio, Buayi-Kiala e Bonny. La Samp ha già trovato il pari con un tap-in di Leris, obiettivo mercato del Parma. Nella Samp entra Quagliarella. Pecchia cambia ancora. Fuori Benek e Camara, dentro Marconi e Dierckx, con il belga a fare il terzino destro e Coulibaly avanzato sulla linea dei centrocampisti per un 4-4-2. Opzione da tenere in conto nel corso del campionato. Finisce 1-1.