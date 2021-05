Samp-Parma 3-0 LE PAGELLE | Nel disastro generale Hernani è l'ultimo a mollare

Dal nostro inviato

GENOVA - Ecco le pagelle di Samp-Parma 3-0.

Sepe 5,5- Due tiri, due gol. Puntuali come le tasse, non compie interventi. Ma raccoglie

Dierckx 5 - Il terzo gol della Samp è anche un po’ suo. Prova insufficiente.

Bani 5,5 - Guida la difesa, cerca di farlo anzi. Ma viene travolto anche lui.

Valenti 4,5 - Disastroso in occasione del gol, si fa mangiare il tempo da Leris. Pigro in fase di impostazione. Esce dopo 45’ di nulla.

46’ Zagaritis 6 - Fa più lui in tre minuti che Lautaro in 46’. Fa ammonire Ferrari, lo salta un paio di volte e mette anche qualche palla intelligente.

Larurini 5,5 - Si batte, si propone, difende come può. Ma la Samp preferisce saggiamente andare a destra, dove trova gioco più facilmente. Arriva troppo presto con le pile scariche.

dal 28’ Balogh 5,5 - Passerella con qualche scivolone. Ritrova il campo, speriamo la fiducia nei propri mezzi.

Kosznovszky 6,5 - Non è freddo sottoposta, peccato. Sullo spunto di Gervinho, Letica gli nega la gioia del gol al debutto. Pulito.

Brugman 6 - Pulito, cerca di dare aria al gioco, ci riesce in parte. Esce per dare spazio a Sohm. Regia puntuale.

dal 15’ s.t. Sohm 5 - Mezz’ora di nulla: qualche sportellata. Niente di notevole. Se questo è Sohm, il presidente rimarrà deluso.

Hernani 6,5 - Il migliore dei suoi, non molla mai. Lavora tanti palloni, ne imbecca qualcuno per i compagni ma non è serata. Però tiene e chiude come può.

Busi 5 - Assieme a Valenti, è il più in difficoltà. Sulla sinistra agiscono in tandem Leris e Candreva, spine nel suo fianco. D’Aversa lo richiama più volte. Spaesato.

dal 40’ Traaorè sv.

Gervinho 4 - C’è ma non si vede mai, come spesso gli è successo in questa stagione. Impacciato, impresentabile. Già in vacanza, ormai da mesi.

dal 15’ s.t. Pellè 5 - Poche sponde, pochi palloni giocati. Quasi niente anche lui.

Cornelius 5,5 - Prova ad arrampicarsi su qualche pallone alto, a smistare qualche palla per Gervinho e compagni senza riuscirci. Si sbatte.

D’Aversa 5,5 - La squadra ha staccato la spina, da tanto tempo. A Marassi ha provato a giocare, ma non è riuscita mai a impensierire la Samp. Si chiude la sua avventura in maniera triste.