Europei Ocr: Savani, da Borgotaro all'oro nella 15 chilometri a ostacoli

Nello stupendo palcoscenico naturale della Val di Fiemme si è conclusa la V edizione degli Ocr European Championships, la massima competizione continentale di corsa a ostacoli, organizzata dalla Asd Fiocr - Federazione Italiana Ocr su assegnazione della Fiso - World obstacle (Fédération Internationale de Sports d'Obstacles) e della Eosf (European obstacle sports federation). Il weekend ha visto la partecipazione di circa 2mila atleti da 33 Paesi, tra cui ucraini, russi e bielorussi, sotto la bandiera di EOSF in accordo con il Comitato Olimpico Internazionale, affinché lo sport possa continuare a rappresentare uno strumento di unione e condivisione.

Nella 15km ben 12 medaglie Age Group con 5 ori (Alessandro Coletta 35-39, Gian Maria Savani 30-34, Catti Laura 30-34, Dinahlee Calzolari 25-29 e Loris Schina 25-29), 2 argenti (Andrea Riva 35-39 e Noemi Orologio 30-34), 5 bronzi (Yuri Tessa 50-54, Luca Pellerei 45-49, Laura Bellomi 35-39, Gioele Guidi 25-29 e Francesco Pia 20-24).

I RISULTATI DELLA TEAM RACE E 100 MT

Due bronzi per l’Italia sul tracciato di 6km con 23 ostacoli da superare in modalità collaborativa. La squadra composta dal parmigiano di Borgotaro Gian Maria Savani, Loris Pintarelli e Raffaele Depedri (32'16") si fa precedere da OCR World (32'12"), mentre Jesse De Heer trascina sul podio Hang On The Netherlands (31'44"). Laura Catti, Federica Toni e Dinahlee Calzolari (46'49") devono cedere il passo alle vincitrici Poland Women (44'10") e al German Girls Power (44'55"). Nella mix team vince Ocr Stars (38'07"), seguito da Fixyou Sports Clinic (38'48") e Hang On The Netherlands (40'42"). Nell’adrenalinica 100mt Race (10 ostacoli) sono il francese Houles Dimitri e la polacca Katarzyna Jonaczyk i campioni dell’avvincente format che ha sempre coinvolto, durante i turni di qualificazione e finali, un nutrito e caloroso pubblico.