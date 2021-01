Se salta Benatia si valutano due profili; Juan Jesus e Fazio

Le difficoltà per arrivare a Medhi Benatia spingono Carli a guardare altrove. Per rinforzare il reparto difensivo, il ds crociato guarda due profili. Tutte le strade portano a Roma: ci sono Juan Jesus e Fazio sull'agenda del dirigente del Parma, che deve stringere i tempi per regalare a Roberto D'Aversa un nuovo difensore. Trattativa in fase embrionale.