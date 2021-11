Sempre Buffon, 26 anni dopo: "Sono ancora qua, per portare in alto il Parma"

"Sono passati 26 anni e io sono ancora qua. Ieri come oggi, sul campo. Tra due giorni indosserò questa maglia, che suscita in me tanti ricordi piacevoli legati all’esordio assoluto del 1995. Proprio come allora, al Tardini, per portare il Parma in alto". Con queste parole impresse sui social, Gigi Buffon fa un bel salto all'indietro, di 26 anni. Ricorda con emozione quando tutto sia cominciato, con quella maglia. La stessa che il Parma ha preparato per celebrarne l'anniversario. Gigi Buffon è l'ultimo emblema del calcio romantico, che esiste. Si nasconde nelle pieghe dei milioni.