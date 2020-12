Senza Kucka e con Inglese che scalpita: Liverani prepara la sfida al Milan

L’impresa è quasi impossibile, ma Fabio Liverani e il Parma proveranno a fermare il Milan di Stefano Pioli, cercando di entrare nel cortissimo elenco di quelli che hanno messo i bastoni tra le ruote alla prima in classifica. Primato legittimato da numeri impressionanti: dieci gare, otto vittorie e due pareggi. Mai così dal ’54 e dall’arrivo di Ibrahimovic lo score è pure migliorato. con lo svedese in campo nel 2020, il Milan ha giocato 28 partite, ottenendo 18 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte.

Per il Parma si fa dura, viste le poche certezze. Le risposte che Liverani cercava in queste partite sono arrivate solo in parte, a Genova si è visto un po’ del Parma che il tecnico ha in testa ma non c’è stato il seguito sperato. La gara con il Benevento è alle spalle, i crociati si tengono il punto cercando di andare a capo, e ricominciare. La sfida di San Siro non rappresenta l’occasione giusta per farlo, va detto, ma bisogna mettere sul piatto idee e prestazioni convincenti.

L’assenza di Kucka a Milano offrirà una nuova opportunità a Hernani, con il centrocampista brasiliano che proverà a ripetere – ispirato da San Siro – la prestazione contro l’Inter, in cui fu protagonista. Quella con il Milan potrebbe essere anche la partita di Roberto Inglese, che ai rossoneri aveva già fatto male. Era il Milan di Gattuso, altri tempi. Ma l’attaccante, che contro il Benevento ha giocato solamente due minuti, è in cerca di riscatto in un avvio di stagione complicato, con cinque presenze (molti spezzoni) e zero gol. Cornelius parte favorito nel tridente, con Karamoh insidiato da Brunetta e Gervinho. Ci sono ancora due giorni per scegliere, c'è ancora tempo per cambiare le gerarchie.