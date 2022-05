Separazione consensuale tra Iachini e il Parma, ora è caccia al sostituto: anche Grosso tra i papabili

Beppe Iachini non sarà più l’allenatore del Parma. Malgrado un altro anno di contratto, le strade del tecnico e del club si separeranno prima consensualmente. Una decisione che era già nell’aria, notificata a Iachini nella riunione di oggi pomeriggio a Collecchio, quando è stato il direttore dell’area tecnica Javier Ribalta a comunicarlargliela direttamente. Ha pesato, nel computo globale, il mancato raggiungimento dell’obiettivo minimo dei playoff e qualche divergenza sulla linea da adottare nella prossima stagione. Che comincerà a breve. Il Parma è chiamato a scegliere il nuovo allenatore, nella lista di Ribalta ci sono nomi importanti. Quello che più di tutti spicca è il nome di Fabio Grosso, allenatore che piace da tempo al direttore dell’area tecnica. Stuzzica anche l’idea di Fabio Caserta, che era nei pensieri del Parma da un po’. Più staccati Filippo Inzaghi e Rino Gattuso. Decisione attesa entro breve.

IL COMUNICATO

Il Parma Calcio 1913 e l’allenatore Beppe Iachini non proseguiranno l’esperienza professionale insieme. Il Club Crociato vuole ringraziare Beppe e i suoi collaboratori per il grande impegno, la disponibilità dimostrata in ogni istante e il lavoro svolto, sottolineando altresì le grandi doti, umane e professionali, e augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera lavorativa.