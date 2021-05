Serena Williams all'Emilia-Romagna Open di Parma: «Mi piace giocare in posti come questo»

Serena Williams è pronta all’esordio nell’Emilia-Romagna Open. La prima testa di serie del torneo organizzato da MEF Tennis Events debutterà sul Centrale del TC Parma lunedì 17 maggio contro la qualificata azzurra Lisa Pigato, che a giugno compirà 18 anni.

Serena Williams: “Mi piace giocare in posti come questo” – Alla vigilia del primo turno la leggenda statunitense ha fatto il punto in conferenza stampa: “È bello essere qui perché è una location più intima di quelle che di solito frequento nel circuito, mi piace giocare anche in posti come questo. Non ho pensato neanche per un secondo di poter saltare la stagione sulla terra rossa, tuttavia è stato strano rendermi conto di non aver giocato per due anni su questa superficie, e adesso è normale ci voglia un po’ di tempo per ritrovarmi. Il match di Roma (perso contro Nadia Podoroska, ndr) è stato carico di significati per me, perché era il primo dopo gli Australian Open. Non è stato facile, ma se avessi giocato meglio in alcuni dei momenti chiave forse avrei anche vinto, quindi resto fiduciosa”.

Lisa Pigato: “È un sogno” – Sorprendente la qualificazione al tabellone principale di Lisa Pigato, alla prima esperienza in un torneo del circuito WTA. Nel turno decisivo, l’azzurra ha sconfitto la russa Liudmila Samsonova 2-6 7-6(2) 6-3: “Sono partita molto tesa e senza le idee chiare su come poter mettere in difficoltà la mia avversaria, che tirava molto forte. Per fortuna, una volta entrata nel match ho trovato le sensazioni giuste per riuscire ad esprimermi come so e ho ribaltato l’incontro”. Le emozioni sono tante: “È stato già bellissimo ricevere la wild card per le qualificazioni e avere la possibilità di affrontare grandi professioniste affermate. Poter giocare contro Serena Williams è un sogno”. Buona la prima nel tabellone principale per Daria Kasatkina, Amanda Anisimova e Qiang Wang, mentre Martina Di Giuseppe, Anna Karolina Schmiedlova, Paula Ormaechea, Caty McNally ed Anna-Lena Friedsam hanno superato le qualificazioni. Ricchissimo il programma di lunedì 17 maggio: oltre alla sfida tra Serena Williams e Lisa Pigato, sul Centrale andrà in scena il match tra Venus Williams ed Anna Karolina Schmiedlova. In chiusura l’esordio della numero 1 d’Italia Camila Giorgi, che se la vedrà con la statunitense Christina McHale.

I risultati di domenica 16 maggio

Primo turno tabellone principale

Qiang Wang b. Misaki Doi 6-2 5-7 6-1

Amanda Anisimova b. Jasmine Paolini 6-2 6-1

Daria Kasatkina b. Su-Wei Hsieh 6-4 6-3

Ultimo turno qualificazioni

Anna-Lena Friedsam b. Lesley Pattinama Kerkhove 3-6 7-5 6-2

Caty McNally b. Katarina Zavatska 6-3 6-4

Paula Ormaechea b. Stefanie Voegele 6-2 2-6 7-5

Anna Karolina Schmiedlova b. Rebecca Marino 6-1 6-4

Lisa Pigato b. Liudmila Samsonova 2-6 7-6(2) 6-3

Martina Di Giuseppe b. Lucia Bronzetti 7-5 6-3