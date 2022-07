Serie B, al via sabato 13 agosto

Inizia sabato 13 agosto il campionato di Serie B. La gara inaugurale del torneo potrebbe disputarsi in anticipo, il 12 agosto. Nel nuovo torneo ci saranno due turni infrasettimanali: giovedì 8 dicembre 2022 e martedì 28 febbraio 2023. Nell'anno del Mondiale in inverno in Qatar ci sarà comunque la sosta programmata dal 27 dicembre al 13 gennaio 2023. Altre soste previste saranno quelle del 24 e 25 settembre del 2022, del 19 e 20 novembre 2022 e del 25-26 marzo del 2023. L'ultima giornata è prevista per venerdì 19 maggio.