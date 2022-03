Serie B, le date per i playoff: ecco quando inizia la nuova stagione

Serie BKT, le date playoff/playout e le linee guida della stagione 2022/2023 Unanimita? e? stata la parola che ha contraddistinto le diverse delibere dell’Assemblea di oggi della Lega Serie B, riunita oggi in videoconferenza con tutti i club presenti.

In apertura, nelle comunicazioni, il presidente Mauro Balata ha aggiornato le societa? sulle interlocuzioni con il Governo relative ai ristori post pandemia.

Approvate le date playoff e playout proposte dal Consiglio direttivo che hanno quale caratteristica il format di una singola partita per giornata in modo da giocare in orari favorevoli ai tifosi e il piu? possibile nel weekend:

Turno preliminare (gara unica)

Venerdi? 13 maggio 2022 6° vs 7° Sabato 14 maggio 2022 5° vs 8°

Semifinali (Andata e ritorno)

Martedi? 17 maggio 2022 (6° 0 7° vs 3°) Mercoledi? 18 maggio 2022 (5° o 8° vs 4°) Sabato 21 maggio 2022 (3° vs 6° o 7°) Domenica 22 maggio 2022 (4° vs 5° o 8°)

Finale playoff (Andata e ritorno)

Giovedi? 26 maggio 2022 Domenica 29 maggio 2022

Playout (Andata e ritorno)

Giovedi? 12 maggio 2022 (17° vs 16°) Venerdi? 20 maggio 2022 (16° vs 17°)

Definite anche le linee guida del calendario 2022/2023: il campionato inizia sabato 13 agosto, con l’open day del 12, e finisce venerdi? 19 maggio 2023. Prevista la sospensione durante i campionati mondiali in Qatar con la 15a giornata che si disputa il 12 novembre e la ripresa per il boxing day di lunedi? 26 dicembre. Solo quattro i turni infrasettimanali rispetto ai sei di quest’anno.

Approvati innovativi e strategici rapporti commerciali per il futuro della Serie BKT che verranno resi noti nelle prossime settimane e, inoltre, via libera al bando per la commercializzazione del pacchetto scouting data base 2021/202