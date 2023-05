Si alza il sipario sulla 8° Cetilar Run: 2000 runner invadono la città

Nemmeno il maltempo rovina l’ottava edizione della Cetilar Run. Un successo a tutti gli effetti coronato non solo dalla splendida cornice del Parco Ducale, ma anche da una partecipazione massiccia. I runner agonisti e quelli meno competitivi della gara special si sono cimentati in un percorso cittadino non facilissimo, tra curve e qualche saliscendi, porfido e pietre antice. Un percorso molto suggestivo, anche grazie alle luci particolari del calar della sera. Dal Parco Ducale a via D’Azeglio, dal Lungoparma a via Farini, cuore della movida cittadina. E ancora tappa in Piazza Garibaldi, via Cavour, piazza Duomo, Pilotta e poi di nuovo il gioiello verde che ospita Palazzo Ducale, con il passaggio finale all’interno dello stesso Palazzo. Ulteriore chicca: la presenza degli studenti del liceo Marconi, non solo in corsa ma anche, e a tutti gli effetti, nello staff. Lo sprint al tramonto tra le bellezze del centro passa agli archivi in una serata piovosa ma ricca di emozioni. A trionfare è stato Ademe Cuneo Atletica Casone Noceto. La vittoria in rosa va invece all’atleta Alice Tambini Circolo Minerva asd, prima fra le donne a tagliare il traguardo. Ma la Cetilar Run non è solo l’approdo per i professionisti della corsa, è una festa per tutta la città come ha testimoniato la corposa presenza di podisti non legati al cronometro, ma alla voglia di mettersi alla prova.

Ecco cosa rende speciale la manifestazione targata Cus Parma che vede il patrocinio di Comune e Università. Ospiti speciali, come detto, i ragazzi del Marconi, fra cui la cussina e pluripremiata Aurora Vicini, ma anche il terzino sinistro del Parma calcio Vasileios Zagaritis e la centrocampista del Parma Calcio Nora Heroum. Insostituibile il sostegno dei partner a cominciare da PharmaNutra S.p.a., main sponsor da anni al fianco del Centro Sportivo Universitario, che ha allestito la classica pagoda con i prodotti, il servizio di bioimpedenziometria di Akern e il servizio massaggi. E ancora Silvano Romani che si è occupato del ristoro finale, Artcafé, Lanzi Trasporti e Banca Reale. Come sempre fondamentale la presenza dei volontari che hanno permesso lo svolgimento della manifestazione senza intoppi. “È stata una giornata magnifica: un insieme di sport, divertimento e partecipazione, che anche quest’anno ha potuto contare sulla perfetta organizzazione del Cus Parma. Magnifica e coinvolgente, perché la Cetilar Run, insieme a tanti sportivi, attira anche tantissime persone che partecipano a questo evento con un bellissimo spirito conviviale – commentano Carlo Volpi, consigliere delegato di PharmaNutra e il presidente del Cus Parma Michele Ventura - Oggi abbiamo vissuto una vera festa dello sport, grazie alla presenza di diverse società sportive che hanno animato nel pomeriggio il Villaggio allestito al Parco Ducale con iniziative rivolte ai bambini. Ed è stato emozionante vedere il fiume di runner correre lungo le vie del centro con la numerosa partecipazione degli studenti del liceo Marconi. Voglio ringraziare, dando appuntamento al prossimo anno, tutte le persone che con la loro partecipazione hanno reso entusiasmante questa Cetilar Run.”