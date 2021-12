Sohm: "Parma, sono sicuro che vinceremo"

A margine della visita del Parma Calcio all’Ospedale dei Bambini di Parma, Simon Sohm ha incontrato la stampa rispondendo alle domande dei giornalisti presenti. Ecco le sue parole: “È un momento difficile, ma noi pensiamo partita per partita per migliorare. Sono sicuro che la prossima partita saremo pronti per portare a casa i tre punti. Come mi trovo con Mister Iachini? È diverso dall’allenatore precedente, ma noi lavoriamo molto bene e con concentrazione, sono sicuro che stiamo lavorando bene con il nuovo Mister. Abbiamo tanti nuovi giocatori quest’anno, penso anche che la mentalità della squadra è migliorata rispetto allo scorso anno. Dove mi trovo meglio in campo? Gioco dove mi chiede il Mister. Ritengo di essere un centrocampista, mi piace giocare a centrocampo ma ovviamente sono disponibile a giocare dove il Mister vuole“.