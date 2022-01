Idea Pandev per il Parma. Il calciomercato crociato non è ancora finito. Serve un ultimo sforzo per accontentare Iachini che vuole una seconda punta. E il macedone, a un passo dal Parma, è in scadenza di contratto con il Genoa. Potrebbe essere il colpo last minute del mercato crociato. In un reparto avanzato sempre più affolato.