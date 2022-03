Sorriso Pandev: potrebbe rientrare con il Cittadella

Una buona notizia in casa Parma. Beppe Iachini potrebbe avere un’arma in più in attacco per la partita con il Cittadella: Goran Pandev si candida per rientrare in gruppo, dato che la lesione al bicipite femorale che lo ha costretto all’uscita nella partita contro il Pordenone dovrebbe essere superata.

Il Parma ha bisogno dei suoi attaccanti per cercare di invertire la rotta e sperare in un finale di stagione arrembante, con il quale cercherà di accorciare le distanze dalla zona playoff. E per questo motivo sarà fondamentale la presenza di Goran Pandev, che aveva provato a rientrare già prima del Monza salvo poi fermarsi di nuovo.