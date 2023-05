Spal-Parma 0-1 LE PAGELLE | Vazquez decisivo, ma Sohm cresce

Squadra in casa

Squadra in casa SPAL

Ecco le pagelle di Spal-Parma 0-1

Chichizola 6 - Due interventi salva risultato nel cuore del primo tempo. Uno su Moncini che aveva provato a beffarlo di tacco dopo una sua uscita saponata, l'altro su Maistro che su punizione lo aveva minacciato da fuori. Secondo tempo quasi da spettatore, ipnotizza Moncini bloccando un suo tiro centrale.

Delprato 6 - Solito e inappuntabile contributo, quello dell'ex Atalanta. Giocatore chiave, cresce di gara in gara anche in carisma e temperamento. Indispensabile.

Osorio 6 - Qualche incertezza all'inizio, poi si rimette in bolla e sbaglia poco. Attento e concentrato, buon allenamento in vista delle partite che conteranno un po' di più rispetto a questa.

Cobbaut 5,5 - Al rientro dopo la squalifica, non è lucidissimo: si fa scappare Moncini che lo perdona con un tiro centrale.

Ansaldi sv - Poco meno di venti minuti prima di lasciare il campo. Da valutare l'entità del suo infortunio, playoff a rischio.

17' Coulibaly 6 - Diagonale 'fortunata' su Dickmann, tanto basta per sporcare la traiettoria dell'avversario. Poi partecipa, offrendosi come soluzione sia nella fase offensiva che in quella difensiva.

Bernabé 5,5 - Non il solito, perde qualche distanza e dalla sua parte la Spal riesce a trovare campo. Pecchia pretende di più, lo lascia nello spogliatoio sperando di trovare in Camara quello che non ha trovato nello spagnolo.

46' Camara 6,5 - Entra come al solito con tanta voglia e buona volontà. Mette il timbro sulla partita conquistandosi il calcio di rigore trasformato da Vazquez.

Estevez 6 - Gioca con la solita sapienza tattica, accompagna l'azione e spesso si offre come soluzione a rimorchio. I compagni lo cercano e lui si fa trovare pronto.

Sohm 6,5 - Mezzala e trequarti, presente sempre nell'azione. Cambia il ruolo quando entra Camara indietreggiando di qualche metro, ma non il suo modo di stare dentro al campo. Convinto ed efficace, va vicinissimo al suo primo gol in campionato.

Man 5 - Un buon inizio per il romeno: vivace, cerca lo spunto e fa ammonire Dalle Mura. Poi si perde man manco che il tempo passa. E, al contrario delle ultime apparizioni, non è concreto né quando tira né quando assiste.

58' Zanimacchia 6 - Come Camara, entra di diritto nell'azione che porta al rigore trasformato da Vazquez: tiro che si stampa sul palo, raccolto poi dal compagno atterrato in area di rigore. Sostanza e freschezza al servizio del Parma, oltre che doti balistiche indiscusse.

Vazquez 6 - Sempre più unico in questa Serie B. Dieci gol, sette assist. Nessuno come el Mudo, al quale Pecchia risparmia i minuti finali di una partita in cui ha messo ancora lo zampino.

80' Bonny sv - Tiene palla e si sacrifica, alle volte tenta la giocata anche quando serve più concretezza.

Benedyczak 5 - Un po' meno vivace rispetto alle ultime uscite. Primo tempo passato a trovare la zolla giusta dove far sentire il suo peso. Poi esce senza lasciare traccia.

58' Mihaila 6 - Pronti via, fa vedere che anche lui può essere utile a Pecchia per questo finale di stagione. Ci sono ancora i playoff da giocare e lui vuole essere protagonista perché ha tutti i mezzi per farlo.

Pecchia 6,5 - Quinta vittoria nelle ultime sette partite, continua la serie positiva di risultati e di prestazioni. Ha dato alla squadra unità e compattezza, ha responsabilizzato anche chi non è partito al centro del progetto. Ha sofferto il giusto e poi ha dominato e vinto con grande merito. Adesso il quarto posto, per quella che è stata definita da lui stesso in conferenza stampa una magrissima consolazione. Tocca a lui e alla sua truppa trasformarla in qualcosa di eccezionale.