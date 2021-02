Spezia-Parma LE ULTIME | Out Cornelius, c'è Brunetta

Dopo il reintegro, un altro stop forzato. E questa volta non c’è un motivo disciplinare dietro. La faccenda era chiusa, ma il destino ha voluto tirare un altro scherzo al Parma, che per la partita di Spezia deve fare a meno di Gervinho, infortunato. Ma le notizie cattive in questo periodo non arrivano mai da sole. Pertanto, oltre all’ivoriano, mancherà anche Zirkzee, con il Parma dunque costretto a battagliare solamente con Cornelius in una partita da dentro o fuori. Perché in caso di mancata vittoria (detto che la stessa potrebbe anche non bastare), sarebbero guai seri per i crociati che convivono già con una situazione parecchio compromessa. D’Aversa va a Spezia con la speranza di replicare il primo tempo con l’Udinese, allungando la tenuta psico-fisica dei suoi per l’intero arco della gara. Alle assenze dell’ultima ora, si aggiungono i lungodegenti Pellè e Inglese, più le squalifiche di Bani e Brugman. “Almeno non ho il problema di mandare qualcuno in tribuna – dice D’Aversa in conferenza stampa –“.

L’allenatore si sforza a trovare il lato positivo, anche nelle contingenze negative, ma è difficile in questo momento strappargli un sorriso, sportivamente parlando. Il reintegro di Kurtic permette al tecnico di avere una pedina in più da manovrare, contro lo Spezia toccherà a lui e Kucka, con l’aiuto di Hernani in mezzo al campo, a dare man forte all’attacco e cercare di proteggere la seconda peggior difesa del campionato. Nella quale rientra Osorio, pronto a fare coppia con Gagliolo dal 1’. A destra Conti, a sinistra Pezzella.

Davanti, come detto, mancheranno tre centravanti su quattro a disposizione. Toccherà ancora a Cornelius, con la speranza che non si becchi un raffreddore in serata, stretto tra Karamoh e Mihaila. C’è bisogno della loro sfrontatezza per dare uno strappo al campionato del Parma.

PROBABILI FORMAZIONI

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Bastoni; Maggiore, Ricci, Estevez; Gyasi, Nzola, Saponara. All.: Italiano.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani, Kurtic; Karamoh, Cornelius, Mihaila. All: D’Aversa.