Spezia-Parma LE ULTIME | Charpentier preme, Camara si candida per una maglia

Il Parma deve ripartire. La squadra di Pecchia va a caccia della vittoria che manca ormai da due turni. Un punto nelle ultime due per i crociati che a La Spezia arrivano comunque da favoriti e da primi della classe, seppure dividono il primato con il Venezia dell'ex Vanoli. Il Parma non avrà a disposizione Sohm, squalificato e Benedyczak colpito dalla febbre. Gli altri stanno tutti bene e sono a disposizione, tranne Valenti che sta lavorando per recuperare dall'infortunio. In avanti i dubbi principali per l'allenatore del Parma che deve scegliere la prima punta. Bonny, Charpentier e Colak stanno bene e sono a disposizione: "Potranno essere dalla partita, dall'inizio o a gara in corso". Un discorso a parte per Charpentier, del quale Pecchia ha premiato la "capacità di entrare in gara ed essere subito pronto e a disposizione della squadra. C'è stata una gestione oculata - ha spiegato l'allenatore in conferenza stampa - ora è un giocatore in più".

Davanti a Chichizola, ci saranno Delprato, Circati, Osorio e Di Chiara. A centrocampo torna Hernani dopo la squalifica: il brasiliano prenderà il suo posto accanto a Estevez. Sulla trequarti Bernabé, con Man e Mihaila sugli esterni.

PROBABILI FORMAZIONI

SPEZIA (4-3-1-2): Dragowski; Amian, Muhl, Nikolaou, Elia; Zurkowski, S. Esposito, Bandinelli; Kouda; Moro, P. Esposito. All: D'Angelo.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Di Chiara; Estevez, Hernani; Man, Camara, Mihaila; Charpentier. All: Pecchia.