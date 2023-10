Stadio temporaneo, sopralluogo nella zona ovest di Fidenza

Il Parma è ancora alla ricerca di una sede per lo stadio temporaneo, in attesa della partenza del cantiere per il restyling del Tardini. Il Club avrebbe messo a disposizione circa otto milioni di euro per questo progetto 'transitorio' che serve a ospitare i crociati prima del loro ingresso nella nuova casa. Nei programmi di Krause i lavori dovrebbero partire a fine stagione, in attesa del parere (con l'auspicio che sia favorevole) della conferenza dei servizi, indetta lo scorso 22 settembre e che potrebbe comportare qualche prescrizioni. Pochi giorni fa, dirigenti e tecnici del Parma, avrebbero effettuato un sopralluogo in alcuni terreni della zona ovest a Fidenza. Per trovare una soluzione alternativa a quella per ora più accreditata del Ballotta, costosa e non semplice da attuare. Si tratterebbe, però, di terreni da classificare e rendere edificabili. Il Parma sta cercando un'area con i requisiti idonei (già classificata, tanto per intenderci) per evitare un allungamento ulteriore dei tempi burocratici e far partire il cantiere dello stadio temporaneo - stile Unipol Domus a Cagliari - entro l'inizio del 2024. Restano sullo sfondo le ipotesi degli spazi già edificati di Sorbolo, Mezzani e Monticelli Terme.

A Mezzani c'è già un progetto in atto (leggi qui) per un impianto semiprofessionistico che vede il supporto di un finanziamento statale. Un progetto che contemplerebbe uno stadio da 15mila posti e una struttura più 'leggera' simile a quella che ha ospitato le partite del Cagliari. Si sfrutterebbe la viabilità della Cispadana come parcheggio temporaneo nei giorni delle partite, evitando di consumare ulteriore suolo. Il progetto di Sorbolo prenderebbe corpo nell'ampia area già classificata dove sorge l'attuale centro sportivo e commerciale e potrebbe essere più semplice da attuare. Si potrebbe giocare sulla vicinanza con Parma sfruttando la viabilità già esistente e, facendo leva su un concetto di sostenibilità che punti all'utilizzo del treno, si utilizzerebbe una specie di metropolitana leggera di superficie dato che l'elettrificazione della linea Parma-Sorbolo sarà terminata nel 2024. Ci sarebbe anche un percorso ciclablie protetto che da Parma porta al centro di Sorbolo, oltre alle tradizionali navette che partirebbero dai parcheggi scambiatori. Da non escludere Noceto, altra località che al momento ospita le ragazze crociate del Parma Femminile.