Strepitosa Folorunso: record italiano nei 400 ostacoli

Strepitosa impresa della fidentina Ayomide Folorunso ai Mondiali di atletica di Eugene, negli Usa, che dopo nove anni abbatte il record italiano dei 400hs. Ayomide corre in 54.34 in semifinale e migliora di due decimi il 54.54 di Yadisleidy Pedroso realizzato a Shanghai nel 2013. Tuttavia non basta per accedere alla finale mondiale.

Folorunso, 25 anni, nata in Nigeria, vive a Fidenza con la famiglia da quando è bambina e studia Medicina all'università di Parma. "Poliziotta" della Fiamme Oro, è stata scoperta e lanciata sulla pista di atletica dal tecnico Maurizio Pratizzoli e da Giancarlo Chittolini.

Campionessa europea under 23 dei 400 metri ostacoli a Bydgoszcz 2017, è stata finalista olimpica con la staffetta 4×400 metri ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016, in cui è stata anche semifinalista nella gara individuale dei 400 m ostacoli.