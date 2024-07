Subito Parma-Fiorentina, Vaeyens: "Stimolante, vogliamo il Tardini pieno"

“L’esordio contro la Fiorentina è stimolante, perché ci permette di affrontare subito una grandissima squadra, abituata a giocare ad alti livelli nel campionato italiano e con una grande esperienza internazionale". Lo dice il Managing Director Sport del Parma, Roel Vaeyens, dopo la presentazione dei calendari (clicca qui) che dà il via ufficialmente alla missione salvezza del Parma in Serie A. "Nelle prime tre giornate affrontiamo due squadre che si sono laureate campioni d’Italia negli ultimi tre anni, ovvero Milan e Napoli. Sarà molto sfidante per noi questo inizio di torneo. Di bello c’è che le prime due partite potremo disputarle nella nostra casa del calcio, lo stadio Tardini, davanti ai nostri tifosi: sarà stimolante. E il mio augurio, nonostante il periodo di vacanze, è che lo stadio sia pieno di entusiasmo e di tifosi, per dare la forza e spingere ancora di più la squadra a centrare dei risultati importanti. Vorremmo rendere i tifosi orgogliosi con una grande performance per dare continuità ai risultati ottenuti fino ad oggi e dare un senso positivo al nostro inizio di stagione. Ma siamo consapevoli che saranno sfide molto dure, come tutte quelle contro le altre squadre del campionato, perché il livello della Serie A è molto alto".