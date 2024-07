Suzuki, il Parma si avvicina: ultimi dettagli, poi l’ok definitivo

Zion Suzuki è sempre più vicino ad essere un nuovo acquisto del Parma. Mancano solo pochi dettagli, infatti, per definire l'accordo che legherà il portiere al Club di Krause. Una trattativa lunga, alla quale si è lavorato incessantemente anche durante il week end. Una volta definiti i dettagli, ci sarà il via libera per il trasferimento del numero uno giapponese dal Sint-Truiden. L'affare è stato più volte sul punto di saltare, per via del mancato accordo su bonus e modalità di pagamento. Nelle scorse ore i due club avrebbero trovato, invece, la quadra sulla base di una parte fissa di 7,5 milioni di euro più 2,5 di bonus. ervirà ancora qualche altro passaggio da sistemare, per esempio la durata del contratto. L’entourage del giapponese spinge per 3 anni più opzione per il quarto. Entrambe le parti sono però fiduciose di poter chiudere l'accordo a breve e, in questo senso, le prossime ore potrebbero essere decisive per sbloccare tutto e verbalizzare l'accordo. Pecchia spera di averlo a disposizione per la gara amichevole di sabato prossimo con l’Anversa mentre Suzuki prosegue i suoi allenamenti in Belgio anche se nelle ultime gare amichevoli non è stato impiegato. In attesa che la trattativa si sblocchi e possa definitivamente concludersi per il suo passaggio in Serie A, al Parma di Krause.