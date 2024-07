Suzuki, si mira allo sconto e dal Belgio: "Ragazzo in gamba, glaciale"

Zion Suzuki sembrerebbe essere il prossimo acquisto del Parma. Il portiere giapponese di 21 anni è uno degli obiettivi principali del Club di Krause, che sta lavorando da settimane per trovare un'intesa con i dirigenti del Sint-Truiden. I belgi vorrebbero monetizzare al massimo la cessione del giovane numero uno che ha richieste da diverse squadre. Fronte Parma, invece, ci sarebbe la volontà di chiudere subito per regalare a Fabio Pecchia un nuovo rinforzo. Si tratta per ridurre il prezzo del cartellino: per accelerare, i dirigenti crociati sarebbero disposti a presentare un contratto di quattro anni per Suzuki con un'opzione per un'ulteriore stagione. La volontà è quella di trovare un'intesa entro pochi giorni e chiudere la pratica. Intanto lo staff tecnico di Pecchia è impegnato a visualizzare i filmati del portiere giapponese. L'area scouting ha tracciato un profilo con caratteristiche importanti, evidenziando le qualità di Zion inserendole nelle relazioni. L'allenatore, dal canto suo, vorrebbe valutarlo in ritiro prima di lasciare eventualmente libero Chichizola.

Intanto, direttamente da Sint-Truiden, arrivano in esclusiva le prime parole di Christian Lattanzio, allenatore dei belgi, sull'obiettivo del Parma. "Quello che posso dire è che abbiamo di fronte un ragazzo veramente in gamba - ha detto l'allenatore romano a ParmaToday.it. Io ce l'ho a disposizione solo da pochi giorni ma mi sembra un giovane molto per bene, lavoratore e abituato al sacrificio. Viene al campo sempre con il sorriso, si vede che gli piace quello che fa. La prima settimana era con la Nazionale Giapponese per l'Olimpiade, quindi è con noi da poco. Le sue doti migliori? La fisicità, la capacità di giocare con i compagni e di partecipare all'azione impostando da dietro. Rimane calmo e sereno in ogni situazione. E ha ancora dei grandi margini di miglioramento".