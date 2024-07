Suzuki, si tratta: tra l'inserimento del Chelsea e i bonus

Sembrava vicinissimo, a un certo punto ha rischiato seriamente di saltare fino a che gli addetti ai lavori si sono messi lì per tentare di ricucire lo strappo. E l'operazione sartoriale è perfettamente riuscita, tanto che si sarebbe arrivati ai dettagli. Continua il lavoro sull'asse Sint-Truiden Parma per portare Zion Suzuki alla corte di Fabio Pecchia. L'allenatore crociato aspetta rinforzi, quello più vicino sembrerebbe essere proprio il portiere giapponese che piace a tantissime squadre anche più blasonate del Parma. Il Club, intanto, sta cercando di assottigliare la forbice che c'è tra la richiesta dei belgi (oltre i 10 milioni di euro) e l'offerta formulata dal Club di Krause. La chiave della trattativa è tutta qui. Il Managing Director sport del Parma, Roel Vaeyens, è convinto di far prevalere la sua linea, la sensazione è che alla fine ci sarà l'accordo tra le parti. Resta da lavorare sulla situazione dei bonus (legati a presenze e raggiungimento di obiettivi) e sulle condizioni di pagamento. Da registrare, nelle ultime ore, un interesse da parte del Chelsea di Enzo Maresca, che però avrebbe già virato su altri profili. Intanto il Sint-Truiden ha già trovato il sostituto: si tratta di Leo Kokubo, portiere giapponese di 23 anni scelto pe difendere la porta dei belgi. Il Parma sta facendo di tutto per assicurarsi Zion Suzuki e continuerà a lavorare per portare a casa uno dei pezzi più pregiati di questo mercato.