Svelate le maglie della Cetilar run 2023

Un arancio fluo solare all’insegna dell’energia, e un omaggio al Parco ducale e al suo Palazzo, suggestiva location che dallo scorso anno è il cuore pulsante della Cetilar Run. Anche quest’anno sono a firma Erreà Sport le maglie della corsa al tramonto nel cuore della città che andrà in scena venerdì 12 maggio al parco Ducale. “Anche quest’anno sono emozionato ed orgoglioso di tornare in campo con la Cetilar Run – chiosa Michele Ventura, al timone del Cus Parma -. Da sempre uno degli eventi clou del Cus Parma, è sinonimo di sport e divertimento per tutta la città, ma non solo. Abbiamo deciso di ampliare l’Expo-Village con una serie di iniziative a misura di famiglia. E non possiamo dimenticare i nostri “ospiti speciali”, ovvero gli studenti del liceo Marconi che festeggia il secolo. Ecco perché, a maggior ragione, voglio ringraziare Comune, Università, il Comando Provinciale dei carabinieri di Parma e il main sponsor PharmaNutra, con il suo Consigliere delegato Carlo Volpi, che è anche nostro socio onorario. E ancora: Erreà sport e i partner che ci affiancano in quest’avventura diventata ormai una tradizione e un vanto per Parma”. “Pensare alla maglia della Cetilar Run, ogni anno, è sempre un piacere. Insieme ad Erreà e al Cus Parma cerchiamo di realizzare per ciascuna edizione qualcosa di diverso, che piaccia ai runners e che identifichi il legame indissolubile tra Parma e la sua corsa podistica per eccellenza”, dichiara Carlo Volpi.

“La maglia è un po’ il biglietto da visita della manifestazione stessa, e quest’anno la scelta della grafica richiama il Parco Ducale, punto di partenza e di arrivo della Cetilar run. Seguendo questa filosofia, abbiamo realizzato un modello personalizzato per gli studenti del Liceo Marconi che parteciperanno alla corsa. Sarà emozionante vedere tutti i runners al via, uno fianco all’altro, con addosso queste maglie, per sprigionare un’energia contagiosa nel cuore della città”. “Siamo entusiasti di partecipare ancora una volta alla Cetilar Run, un evento amato e apprezzato dalla comunità parmigiana e non solo – chiude il cerchio Angelo Gandolfi presidente di Erreà Sport - Come partner tecnico ufficiale del Cus Parma, lavoriamo da anni per garantire un'esperienza impeccabile ai partecipanti e siamo orgogliosi di far parte di questa grande manifestazione sportiva. Per le nuove divise abbiamo messo in campo tutta la nostra esperienza e professionalità nel mondo del running, creando una maglia che coniuga comfort, leggerezza e traspirabilità”. La maglia ufficiale – La nuova maglia da running della Cetilar Run è il risultato di una ricerca attenta e di una passione per lo sport che si riflette in ogni dettaglio del design. Arancione fluo con cuciture azzurre e disponibile in versione unisex, essa ha una vestibilità semi aderente che si adatta perfettamente al corpo. Il tessuto microforato è stato scelto per garantire un'eccezionale traspirabilità e ventilazione durante l'attività fisica, mantenendo la pelle fresca e asciutta e favorendo l'evaporazione del sudore durante la corsa. Ma non è solo il comfort a distinguere la nuova maglia della Cetilar Run. Come tutti i capi Erreà, la maglia è certificata Oeko-Tex Standard 100, il che significa che rispetta limiti estremamente rigorosi in tema di sostanze nocive, garantendo un elevato livello di sicurezza di tutti i prodotti in qualsiasi condizione d'impiego.