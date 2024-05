Parma a Cesenatico per la Spartan più veloce d'Europa

L'appuntamento è fissato per sabato 25 e domenica 26 maggio. A Cesenatico. E' lì che si svolgerà la prossima tappa della Spartan race Italy, nel percorso a ostacoli più famoso al mondo che si presenta come la gara più veloce d'Europa. Tanti gli atleti di Parma che gareggeranno in Romagna, spalmati nelle diverse batterie in programma nel weekend tra la 5 chilometri (e 20 ostacoli) e la 10 chilometri (25 ostacoli). Tra i team presenti anche quello della palestra Wellfit, che con i suoi 10 partecipanti è sicuramente quello col numero di atleti per squadra tra i più alti dell'intera manifestazione.

La partecipazione nasce da un progetto innovativo per la città di Parma, dove l'esperienza del benessere psico-fisicsi è unita all'adrenalina della competizione, ampliando il concetto di come si può vivere la palestra: un centro fitness che propone selezioni e poi forma una squadra da portare in giro per l'Italia e per l'Europa partecipando alle gare della Spartan è sicuramente una novità. Una novità che ha trovato subito molti riscontri positivi. "L'idea è piaciuta ed è partita alla fine di gennaio - spiega Monica Cantarelli, responsabile della palestra- E' un percorso che ha portato il team a cimentarsi con un periodo di preparazione specifica di alcuni mesi, con standard di allenamento molto elevati, per poi competere nella prima gara in programma a Cesenatico in questo weekend".

A Cesenatico il team Wellfit affronterà la 5 chilometri di corsa intervallati da 20 ostacoli di varia natura, ma durante la due giorni sono stati divrsi gli atleti e le squadre del nostro territorio che hanno gareggiato (oggi) o gareggeranno domani su un totale di migliaia di partecipanti.