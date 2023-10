Tegola Parma, si ferma Partipilo: problema all'adduttore

Non solo a Nahuel Estevez, Fabio Pecchia per la gara contro il Venezia deve fare a meno anche di Anthony Partipilo. L'esterno, al termine della seduta di rifinitura e in seguito ad accertamenti, ha riportato un problema muscolare all'adduttore e non sarà nella lista dei convocati per la partita di Venezia. Lunedì sosterrà le visite mediche per capire l'entità del problema e valutare l'eventuale il percorso di riabilitazione. Partipilo era reduce da un buon inizio di campionato, aveva trovato contro il Bari il suo primo gol stagionale, con una perla di rara bellezza. Oggi si è fermato in allenamento e sarà costretto a saltare la gara con il Venezia.