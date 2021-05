Tennis, WTA Parma: ci saranno anche le sorelle Williams

Camila Giorgi entra nel tabellone principale dell'Emilia-Romagna Open. La numero 1 d'Italia approfitta della cancellazione di alcune atlete iscritte al Wta 250 di Parma e si assicura un posto in main draw. e non è finita qui: perché nel tabellone saranno presenti anche le sorelle Williams.

Venus e Serena calcheranno i campi di Montechiarugolo, da lunedì 17 maggio. Il torneo organizzato da Mef Tennis Events è in programma da sabato 15 a sabato 22 maggio al Tennis Club Parma, in cui scenderanno in campo diverse stelle del massimo circuito professionistico femminile. Le campionesse che si contenderanno il titolo - Dalla statunitense Sloane Stephens, vincitrice degli US Open 2017, alla fenomenale diciassettenne Cori Gauff, anch'essa americana e anch'essa candidata al titolo. Dalla croata Petra Martic, che si presenterà con coach Francesca Schiavone, all'ex top 10 russa Daria Kasatkina, passando per la francese Alizé Cornet, finalista degli Internazionali d'Italia 2008, e per colei che nell'ultimo atto degli US Open si trovava dall'altra parte della rete, la statunitense Madison Keys. Entry list di livello assoluto per un evento che promette spettacolo. Venerdì 14 maggio alle 15.30 presso la Sala di Rappresentanza del Municipio, all'interno del Palazzo del Comune di Parma (strada della Repubblica 1), si terrà la conferenza stampa d'apertura dell'Emilia-Romagna Open femminile. Saranno presenti Giammaria Manghi, capo segreteria politica della Presidenza della Giunta, Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, Marco Bosi, vicesindaco di Parma, Laura Ceccarelli, direttrice del torneo, Gilberto Fantini, presidente della Fit Emilia-Romagna, Giampiero Alinovi, presidente del Tennis Club Parma, e Marcello Marchesini, presidente di Mef Tennis Events. Ospiti Daniele Friggeri, sindaco del comune di Montechiarugolo, e Romano Botti, presidente del Tennis Club President che ospiterà dal 22 al 29 maggio l'Emilia-Romagna Open maschile, torneo Atp 250. In conferenza saranno svelati i nomi delle giocatrici che riceveranno le wild card per partecipare al tabellone principale e alle qualificazioni, oltre a dettagli sulla manifestazione e tutto ciò che accadrà dentro e fuori dal campo. Si scaldano i motori, le campionesse stanno arrivando.