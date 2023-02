Ternana-Parma 1-1 LE PAGELLE | Bernabé fa tante cose buone, Zanimacchia esterno vero

Ecco le pagelle di Ternana-Parma 1-1

Buffon 6 - Battuto da Palumbo che lo inchioda con un pallonetto. Attento sul cross insidioso di Diakitè, reattivo su Partipilo.

Delprato 6 - Puntuale come sempre in fase di impostazione, accompagna e si offre spesso come appoggio per lo scarico. Deviazione decisiva su tiro di Palumbo. E manda al tiro pure Inglese, con uno degli ultimi palloni giocati.

Balogh 6 - Ha meno da fare di Osorio, la Ternana attacca soprattutto sulla fascia sinistra. Lui resta attento e aiuta come può.

Osorio 7 - Più svagato rispetto alle ultime apparizione, soprattutto in fase d'impostazione. Confeziona il 2-1 dei padroni di casa annullato successivamente per fuorigioco. Poi si riprende e ritorna roccioso, chiudendo tutto quello che passa dalle sue parti.

Valenti 5 - Al rientro dopo la squalifica sembra sgonfio. Rinvia sui piedi di Palumbo il pallone per l'1-0, un po' sfortunato nella circostanza. Non sempre lucido, soprattutto quando deve partecipare alla costruzione del gioco. Falletti lo minaccia costantemente. Pecchia lo lascia in panchina all'intervallo dopo aver preso un giallo.

46' Zagaritis 5,5 - Sbaglia il tempo nell'uscita e tiene in gioco Partipilo in occasione del gol che l'arbitro - per fortuna - annulla per tocco di mano di Palumbo. Vola giù in area avversaria, troppo facilmente. Non si aspettava il liscio di Diakitè.

Estevez 6 - Gioca lui davanti alla difesa: uomo d'ordine, si limita al compito d'ordinanza senza mai rischiare.

Bernabé 7 - Parte mezzala lasciando il volante a Estevez. Lui deve risolvere nel traffico e rifocillare il reparto offensivo. Trova un gran gol, il primo in stagione. Poi tante buone cose. Anche quando scivola a destra: nell'uno contro uno si riscopre efficace, mette palloni dentro che preoccupano la retroguardia avversaria. Gran partita.

87' Hainaut sv,

Sohm 5,5 - Prezioso quando con il fisico difende il pallone e fa da sponda, apparecchiando il pari di Bernabé. Partita senza acuti, fa poco - secondo Pecchia - in entrambe le fasi per meritarsi il secondo tempo.

46' Inglese 5 - Forse neanche lui sa perché non abbia dato il pallone a Zanimacchia in area dopo averlo controllato. Bastava appoggiare al compagno. Niente. Gira in porta un pallone buono di Delprato, per il resto troppo morbido e poco convinto.

Zanimacchia 6,5 - I compagni lo coinvolgono spesso, lui si fa trovare pronto. Reattivo, è ancora lì tutto solo a chiedere palla a Inglese. Prova a regalarsi un gran gol, trova una grande risposta di Iannarilli. Fa cose buonissime fino a quando ha energia.

80' Bonny sv.

Vazquez 5 - Comincia da punta, poi torna mezz'ala quando esce Sohm. Fatica per un'ora di gioco, soffre la marcatura decisa degli avversari e pensa a come confezionare il gol della domenica. Ci stava riuscendo, ma Iannarilli ha detto no.

Benedyczak 5,5 - I suoi duelli con Diakitè animano la partita nella zona sinistra del campo. Non ha campo libero e soffre perché l'uno contro uno non è il suo pane. Ha altre doti, le mette in mostra quando di testa si impenna e chiama al grande intervento Iannarilli.

68' Juric 5,5 - Fa legna ma non basta. Inserito la davanti a caccia della seconda palla aiuta come può.

Pecchia 6 - Poteva essere la partita della svolta, ma la Ternana rimane un po' un'avversaria stregata. Per lo meno ha rimediato alla situazione di svantaggio. La reazione è il punto di ripartenza, la difesa si è fatta infilare troppo facilmente e quando Vazquez è sottotono come oggi la squadra fatica a creare gioco. Ci vorrebbe un attaccante che protegga il pallone e faccia salire la squadra. Il Parma forse non ce l'ha.